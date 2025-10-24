Інформація щодо ціни Beaver (BEAVER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,01% Зміна ціни (1 дн.) -1,14% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,85% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,85%

Актуальна ціна Beaver (BEAVER) становить --. За останні 24 години BEAVER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BEAVER становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BEAVER змінився на -1,01% за останню годину, -1,14% за 24 години та на -3,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Beaver (BEAVER)

Ринкова капіталізація $ 20,84K$ 20,84K $ 20,84K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,84K$ 20,84K $ 20,84K Циркуляційне постачання 420,69T 420,69T 420,69T Загальна пропозиція 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Beaver — $ 20,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEAVER — 420,69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,84K.