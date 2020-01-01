Токеноміка BEATS on BASE (BEATS) Дізнайтеся ключову інформацію про BEATS on BASE (BEATS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BEATS on BASE (BEATS) Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth. Офіційний вебсайт: https://www.beatsonbase.ai Whitepaper: https://www.beatsonbase.ai/white-paper Купити BEATS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BEATS on BASE (BEATS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BEATS on BASE (BEATS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 213,17K $ 213,17K $ 213,17K Загальна пропозиція: $ 808,81M $ 808,81M $ 808,81M Циркуляційна пропозиція: $ 442,51M $ 442,51M $ 442,51M FDV (повністю розведена вартість): $ 389,62K $ 389,62K $ 389,62K Історичний максимум: $ 0,00726409 $ 0,00726409 $ 0,00726409 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00048173 $ 0,00048173 $ 0,00048173 Дізнайтеся більше про ціну BEATS on BASE (BEATS)

Токеноміка BEATS on BASE (BEATS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BEATS on BASE (BEATS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BEATS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BEATS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BEATS, досліджуйте ціну токена BEATS в реальному часі!

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