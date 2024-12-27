Сьогоднішня ціна BEATS on BASE (BEATS)

Поточна ціна BEATS on BASE (BEATS) сьогодні становить 0.00337995 USD з ринковою капіталізацією $ 1.67M USD. Ціна BEATS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BEATS on BASE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.57K USD

- зміна ціни BEATS on BASE протягом дня — +25.60%

- циркуляційна пропозиція – 493.42M USD

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