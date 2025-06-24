Сьогоднішня ціна BEATER (BEATR)

Поточна ціна BEATER (BEATR) сьогодні становить 0,00001072 USD з ринковою капіталізацією $ 107,81K USD. Ціна BEATR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BEATER:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BEATER протягом дня — +40,00%

- циркуляційна пропозиція – 10,00B USD

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