Токеноміка Beat Matchmaker (BEAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Beat Matchmaker (BEAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Beat Matchmaker (BEAT) $BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced. Офіційний вебсайт: https://www.beatmatchmaker.com/ Whitepaper: https://publuu.com/flip-book/760261/1687672 Купити BEAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Beat Matchmaker (BEAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Beat Matchmaker (BEAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 106,09K $ 106,09K $ 106,09K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 106,09K $ 106,09K $ 106,09K Історичний максимум: $ 0,00132947 $ 0,00132947 $ 0,00132947 Історичний мінімум: $ 0,00083914 $ 0,00083914 $ 0,00083914 Поточна ціна: $ 0,00106085 $ 0,00106085 $ 0,00106085 Дізнайтеся більше про ціну Beat Matchmaker (BEAT)

Токеноміка Beat Matchmaker (BEAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Beat Matchmaker (BEAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BEAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BEAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BEAT, досліджуйте ціну токена BEAT в реальному часі!

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