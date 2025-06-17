Ціна Beat Matchmaker (BEAT)
Поточна ціна Beat Matchmaker (BEAT) сьогодні становить 0,00121283 USD з ринковою капіталізацією $ 121,33K USD. Ціна BEAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beat Matchmaker:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Beat Matchmaker протягом дня — -0,96%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beat Matchmaker до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beat Matchmaker до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Beat Matchmaker до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Beat Matchmaker до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,96%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Beat Matchmaker: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,69%
-0,96%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced.
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