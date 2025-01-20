Сьогоднішня ціна Beat (BEAT)

Поточна ціна Beat (BEAT) сьогодні становить 0.03952544 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.55 USD

- зміна ціни Beat протягом дня — +74.98%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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