Ціна Beat (BEAT)
Поточна ціна Beat (BEAT) сьогодні становить 0.03952544 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.55 USD
- зміна ціни Beat протягом дня — +74.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beat до USD становила $ +0.01693746.
За останні 30 днів зміна ціни Beat до USD становила $ +0.0139096189.
За останні 60 днів зміна ціни Beat до USD становила $ +0.0196335192.
За останні 90 днів зміна ціни Beat до USD становила $ +0.01141669003881932.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01693746
|+74.98%
|30 днів
|$ +0.0139096189
|+35.19%
|60 днів
|$ +0.0196335192
|+49.67%
|90 днів
|$ +0.01141669003881932
|+40.62%
Останній аналіз цін Beat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+74.98%
-6.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BEAT is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. Beat Token ("BEAT") is a digital asset that aims to connect users with the music and audio platform BEAT. BEAT Token aims to reward users for their participation and interaction with the BEAT platform. The BEAT platform will be used for artists to distribute their music, for listeners to listen to the music and interact with the platform. The Beat Token plays various roles in the platform's ecosystem.
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