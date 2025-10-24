Інформація щодо ціни BEAST SELLER (BEAST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00875125 $ 0,00875125 $ 0,00875125 Мін. за 24 год $ 0,00922924 $ 0,00922924 $ 0,00922924 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00875125$ 0,00875125 $ 0,00875125 Макс. за 24 год $ 0,00922924$ 0,00922924 $ 0,00922924 Рекордний максимум $ 0,101404$ 0,101404 $ 0,101404 Найнижча ціна $ 0,00357844$ 0,00357844 $ 0,00357844 Зміна ціни (за 1 год) -0,30% Зміна ціни (1 дн.) -0,66% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,47%

Актуальна ціна BEAST SELLER (BEAST) становить $0,0087918. За останні 24 години BEAST торгувався між мінімумом у $ 0,00875125 і максимумом у $ 0,00922924, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BEAST становить $ 0,101404, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00357844.

Що стосується короткострокових результатів, то BEAST змінився на -0,30% за останню годину, -0,66% за 24 години та на -23,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BEAST SELLER (BEAST)

Ринкова капіталізація $ 610,35K$ 610,35K $ 610,35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 610,35K$ 610,35K $ 610,35K Циркуляційне постачання 69,42M 69,42M 69,42M Загальна пропозиція 69 420 000,0 69 420 000,0 69 420 000,0

Поточна ринкова капіталізація BEAST SELLER — $ 610,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEAST — 69,42M, зі загальною пропозицією 69420000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 610,35K.