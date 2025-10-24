Актуальна ціна BEARY сьогодні становить 0,00001786 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BEARY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BEARY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BEARY сьогодні становить 0,00001786 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BEARY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BEARY на MEXC вже зараз.

Ціна BEARY (BEARY)

Актуальна ціна 1 BEARY до USD:

--
----
-3,20%1D
Графік ціни BEARY (BEARY) в реальному часі
Інформація щодо ціни BEARY (BEARY) (USD)

Актуальна ціна BEARY (BEARY) становить $0,00001786. За останні 24 години BEARY торгувався між мінімумом у $ 0,00001755 і максимумом у $ 0,0000188, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BEARY становить $ 0,00268921, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001755.

Що стосується короткострокових результатів, то BEARY змінився на 0,00% за останню годину, -3,22% за 24 години та на -54,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація BEARY — $ 17,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEARY — 989,71M, зі загальною пропозицією 989710456.9532083. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,68K.

Історія ціни BEARY (BEARY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BEARY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BEARY до USD становила $ -0,0000144106.
За останні 60 днів зміна ціни BEARY до USD становила $ -0,0000176430.
За останні 90 днів зміна ціни BEARY до USD становила $ 0.

Що таке BEARY (BEARY)

$BEARY is a memecoin rooted in internet culture and inspired by community references, particularly centered around the bear, a symbol often used in the crypto space. It does not have a specific technical utility and is not intended to solve a particular problem within the blockchain ecosystem. Its identity is based on a recognizable visual universe, a humorous tone, and the active participation of its community.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни BEARY (USD)

Скільки коштуватиме BEARY (BEARY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BEARY (BEARY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BEARY.

Токеноміка BEARY (BEARY)

Розуміння токеноміки BEARY (BEARY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BEARY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про BEARY (BEARY)

Скільки сьогодні коштує BEARY (BEARY)?
Актуальна ціна BEARY у USD становить 0,00001786 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BEARY до USD?
Поточна ціна BEARY до USD — $ 0,00001786. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BEARY?
Ринкова капіталізація BEARY — $ 17,68K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BEARY?
Циркуляційна пропозиція BEARY — 989,71M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BEARY?
BEARY досяг історичної максимальної ціни у 0,00268921 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BEARY?
Історична мінімальна ціна BEARY становила 0,00001755 USD.
Який обсяг торгівлі BEARY?
Актуальний обсяг торгівлі BEARY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BEARY цього року?
BEARY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BEARY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:23:39 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.