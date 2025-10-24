Інформація щодо ціни BEARY (BEARY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001755 $ 0,00001755 $ 0,00001755 Мін. за 24 год $ 0,0000188 $ 0,0000188 $ 0,0000188 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001755$ 0,00001755 $ 0,00001755 Макс. за 24 год $ 0,0000188$ 0,0000188 $ 0,0000188 Рекордний максимум $ 0,00268921$ 0,00268921 $ 0,00268921 Найнижча ціна $ 0,00001755$ 0,00001755 $ 0,00001755 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) -3,22% Зміна ціни (за 7 дн.) -54,44% Зміна ціни (за 7 дн.) -54,44%

Актуальна ціна BEARY (BEARY) становить $0,00001786. За останні 24 години BEARY торгувався між мінімумом у $ 0,00001755 і максимумом у $ 0,0000188, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BEARY становить $ 0,00268921, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001755.

Що стосується короткострокових результатів, то BEARY змінився на 0,00% за останню годину, -3,22% за 24 години та на -54,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BEARY (BEARY)

Ринкова капіталізація $ 17,68K$ 17,68K $ 17,68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,68K$ 17,68K $ 17,68K Циркуляційне постачання 989,71M 989,71M 989,71M Загальна пропозиція 989 710 456,9532083 989 710 456,9532083 989 710 456,9532083

Поточна ринкова капіталізація BEARY — $ 17,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEARY — 989,71M, зі загальною пропозицією 989710456.9532083. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,68K.