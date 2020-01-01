Токеноміка BEARXRPL ($BEAR) Дізнайтеся ключову інформацію про BEARXRPL ($BEAR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BEARXRPL ($BEAR) The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives. Офіційний вебсайт: https://bearableguy.xyz/ Купити $BEAR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BEARXRPL ($BEAR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BEARXRPL ($BEAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,79M $ 3,79M $ 3,79M Загальна пропозиція: $ 587,71M $ 587,71M $ 587,71M Циркуляційна пропозиція: $ 587,71M $ 587,71M $ 587,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,79M $ 3,79M $ 3,79M Історичний максимум: $ 0,02166489 $ 0,02166489 $ 0,02166489 Історичний мінімум: $ 0,00481486 $ 0,00481486 $ 0,00481486 Поточна ціна: $ 0,00645714 $ 0,00645714 $ 0,00645714 Дізнайтеся більше про ціну BEARXRPL ($BEAR)

Токеноміка BEARXRPL ($BEAR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BEARXRPL ($BEAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $BEAR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $BEAR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $BEAR, досліджуйте ціну токена $BEAR в реальному часі!

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