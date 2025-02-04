Сьогоднішня ціна BEARXRPL ($BEAR)

Поточна ціна BEARXRPL ($BEAR) сьогодні становить 0.01787808 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BEARXRPL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.91K USD

- зміна ціни BEARXRPL протягом дня — +14.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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