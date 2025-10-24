Інформація щодо ціни Bearn BERA (YBERA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 2,98$ 2,98 $ 2,98 Найнижча ціна $ 2,25$ 2,25 $ 2,25 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Bearn BERA (YBERA) становить $2,94. За останні 24 години YBERA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YBERA становить $ 2,98, тоді як його історичний мінімум — $ 2,25.

Що стосується короткострокових результатів, то YBERA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bearn BERA (YBERA)

Ринкова капіталізація $ 17,55K$ 17,55K $ 17,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,02K$ 13,02K $ 13,02K Циркуляційне постачання 4,43K 4,43K 4,43K Загальна пропозиція 4 426,395026893797 4 426,395026893797 4 426,395026893797

Поточна ринкова капіталізація Bearn BERA — $ 17,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YBERA — 4,43K, зі загальною пропозицією 4426.395026893797. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,02K.