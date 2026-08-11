Сьогоднішня ціна Bearly Legal

Поточна ціна Bearly Legal (BEAR) сьогодні становить $ 0.0013431, зі зміною 41.11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BEAR до USD становить $ 0.0013431 за BEAR.

Bearly Legal наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 134,311, з циркуляційною пропозицією у 100.00M BEAR. Протягом останніх 24 годин BEAR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0.00152231 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.03083068, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BEAR змінився на +0.52% за останню годину та на +19.69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7.65K.

Ринкова інформація щодо Bearly Legal (BEAR)

Ринкова капіталізація $ 134.31K$ 134.31K $ 134.31K Обсяг (за 24 год) $ 7.65K$ 7.65K $ 7.65K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 134.31K$ 134.31K $ 134.31K Циркуляційне постачання 100.00M 100.00M 100.00M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Bearly Legal — $ 134.31K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7.65K. Циркуляційна пропозиція BEAR — 100.00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 134.31K.