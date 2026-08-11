Сьогоднішня ціна BearifiedCo

Поточна ціна BearifiedCo (BEARCO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BEARCO до USD становить $ 0 за BEARCO.

BearifiedCo наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 616,3, з циркуляційною пропозицією у 999,86M BEARCO. Протягом останніх 24 годин BEARCO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BEARCO змінився на -- за останню годину та на -6,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BearifiedCo (BEARCO)

Ринкова капіталізація $ 10,62K$ 10,62K $ 10,62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,62K$ 10,62K $ 10,62K Циркуляційне постачання 999,86M 999,86M 999,86M Загальна пропозиція 999 858 597,040789 999 858 597,040789 999 858 597,040789

Поточна ринкова капіталізація BearifiedCo — $ 10,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEARCO — 999,86M, зі загальною пропозицією 999858597.040789. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,62K.