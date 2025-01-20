Ціна Bearded Dragon (BEARDY)
Поточна ціна Bearded Dragon (BEARDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEARDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bearded Dragon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.71K USD
- зміна ціни Bearded Dragon протягом дня — -1.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bearded Dragon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bearded Dragon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bearded Dragon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bearded Dragon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.22%
|30 днів
|$ 0
|+3.16%
|60 днів
|$ 0
|+0.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bearded Dragon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
-1.22%
+1.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Beardy is a resilient and community-oriented cryptocurrency project. It highlights the project's vast distributed liquidity pools provided by its holders. Beardy is on a quest to conquer the crypto realm with the importance of community spirit being it's core driver. Community owned and operated!
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