Сьогоднішня ціна Bearcoin (BEAR)

Поточна ціна Bearcoin (BEAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bearcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.80 USD

- зміна ціни Bearcoin протягом дня — -6.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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