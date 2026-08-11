Сьогоднішня ціна Bear On Pole

Поточна ціна Bear On Pole (BOP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 18,97% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOP до USD становить $ 0 за BOP.

Bear On Pole наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26 842, з циркуляційною пропозицією у 961,79M BOP. Протягом останніх 24 годин BOP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00373512, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOP змінився на +0,45% за останню годину та на -21,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Bear On Pole (BOP)

Ринкова капіталізація $ 26,84K$ 26,84K $ 26,84K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,84K$ 26,84K $ 26,84K Циркуляційне постачання 961,79M 961,79M 961,79M Загальна пропозиція 961 791 764,194328 961 791 764,194328 961 791 764,194328

Поточна ринкова капіталізація Bear On Pole — $ 26,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOP — 961,79M, зі загальною пропозицією 961791764.194328. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,84K.