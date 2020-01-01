Токеноміка Bear Inu (BEAR) Дізнайтеся ключову інформацію про Bear Inu (BEAR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bear Inu (BEAR) What is the project about? Bear inu is a play2earn meme coin that is traded on 3 large exchange already and is fully verified and audited by CertiK What makes your project unique? We are the only project that take s the Bear Market and gives the people who lost money in it the ability to share their stories in the community and a chance to regain some of these losses by playing and earning tokens History of your project. We first launched on uniswap, the p2b exchange, and now on Lbank exchanage. we have a fully developed game that allows people to earn tokens directly when winning. we have a DEX made and will soon be published as well. we have What’s next for your project? we will soon introduce the DEX to the world we will also share the NFT drop with the world as well in the very near future What can your token be used for? it can be used to play and earn tokens on our game, as well as soon to purchase the NFTs as well Офіційний вебсайт: https://www.bearinu.org/ Whitepaper: https://www.bearinu.org/whitepaper Купити BEAR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bear Inu (BEAR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bear Inu (BEAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 241,42K $ 241,42K $ 241,42K Історичний максимум: $ 0,00001982 $ 0,00001982 $ 0,00001982 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bear Inu (BEAR)

Токеноміка Bear Inu (BEAR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bear Inu (BEAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BEAR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BEAR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BEAR, досліджуйте ціну токена BEAR в реальному часі!

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