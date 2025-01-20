Ціна Bear Inu (BEAR)
Поточна ціна Bear Inu (BEAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bear Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD
- зміна ціни Bear Inu протягом дня — +3.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bear Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bear Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bear Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bear Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.31%
|30 днів
|$ 0
|-20.48%
|60 днів
|$ 0
|-39.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bear Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.88%
+3.31%
+2.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Bear inu is a play2earn meme coin that is traded on 3 large exchange already and is fully verified and audited by CertiK What makes your project unique? We are the only project that take s the Bear Market and gives the people who lost money in it the ability to share their stories in the community and a chance to regain some of these losses by playing and earning tokens History of your project. We first launched on uniswap, the p2b exchange, and now on Lbank exchanage. we have a fully developed game that allows people to earn tokens directly when winning. we have a DEX made and will soon be published as well. we have What’s next for your project? we will soon introduce the DEX to the world we will also share the NFT drop with the world as well in the very near future What can your token be used for? it can be used to play and earn tokens on our game, as well as soon to purchase the NFTs as well
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