Токеноміка Bear In Bathrobe (BIB) Дізнайтеся ключову інформацію про Bear In Bathrobe (BIB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bear In Bathrobe (BIB) BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun. Офіційний вебсайт: https://bearinbathrobe.com Купити BIB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bear In Bathrobe (BIB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bear In Bathrobe (BIB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Історичний максимум: $ 0,01857096 $ 0,01857096 $ 0,01857096 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00101458 $ 0,00101458 $ 0,00101458 Дізнайтеся більше про ціну Bear In Bathrobe (BIB)

Токеноміка Bear In Bathrobe (BIB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bear In Bathrobe (BIB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BIB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BIB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BIB, досліджуйте ціну токена BIB в реальному часі!

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