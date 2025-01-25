Ціна Bear In Bathrobe (BIB)
Поточна ціна Bear In Bathrobe (BIB) сьогодні становить 0.01540999 USD з ринковою капіталізацією $ 15.41M USD. Ціна BIB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bear In Bathrobe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15M USD
- зміна ціни Bear In Bathrobe протягом дня — +14.05%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bear In Bathrobe до USD становила $ +0.00189867.
За останні 30 днів зміна ціни Bear In Bathrobe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bear In Bathrobe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bear In Bathrobe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00189867
|+14.05%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bear In Bathrobe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.64%
+14.05%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun.
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