Сьогоднішня ціна Bear In Bathrobe (BIB)

Поточна ціна Bear In Bathrobe (BIB) сьогодні становить 0.01540999 USD з ринковою капіталізацією $ 15.41M USD. Ціна BIB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bear In Bathrobe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15M USD

- зміна ціни Bear In Bathrobe протягом дня — +14.05%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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