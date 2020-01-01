Токеноміка Bear Bull (BRB) Дізнайтеся ключову інформацію про Bear Bull (BRB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bear Bull (BRB) BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success. Офіційний вебсайт: https://bearbull.lol/ Whitepaper: https://bearbull.lol/ Купити BRB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bear Bull (BRB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bear Bull (BRB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 391,17K $ 391,17K $ 391,17K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 391,17K $ 391,17K $ 391,17K Історичний максимум: $ 0,01811855 $ 0,01811855 $ 0,01811855 Історичний мінімум: $ 0,00387777 $ 0,00387777 $ 0,00387777 Поточна ціна: $ 0,0039647 $ 0,0039647 $ 0,0039647 Дізнайтеся більше про ціну Bear Bull (BRB)

Токеноміка Bear Bull (BRB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bear Bull (BRB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BRB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BRB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BRB, досліджуйте ціну токена BRB в реальному часі!

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