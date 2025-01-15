Сьогоднішня ціна Bear Bull (BRB)

Поточна ціна Bear Bull (BRB) сьогодні становить 0.01221856 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22M USD. Ціна BRB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bear Bull:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.06K USD

- зміна ціни Bear Bull протягом дня — -0.15%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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