Ціна Bear Bull (BRB)
Поточна ціна Bear Bull (BRB) сьогодні становить 0.01221856 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22M USD. Ціна BRB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bear Bull:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.06K USD
- зміна ціни Bear Bull протягом дня — -0.15%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bear Bull до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bear Bull до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bear Bull до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bear Bull до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.15%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bear Bull: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-0.15%
-6.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success.
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