Ціна Bear (BEAR)
Поточна ціна Bear (BEAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bear:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.69 USD
- зміна ціни Bear протягом дня — -3.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bear до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bear до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bear до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bear до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.00%
|30 днів
|$ 0
|-18.05%
|60 днів
|$ 0
|-12.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bear: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.74%
-3.00%
+1.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bear ($BEAR) is a unique and charming meme coin that has captured the hearts of the cryptocurrency community. It derives its name and inspiration from a lovable canine companion belonging to one of the co-founders of Avalanche, a prominent blockchain platform. The absence of a traditional roadmap sets Bear apart, emphasizing a laid-back and fun approach to its development. Unlike many cryptocurrencies that detail a structured plan for future development, Bear relies on the spontaneous and endearing nature of its canine muse. The absence of a formal roadmap doesn't imply a lack of ambition; rather, it suggests a commitment to embracing the organic growth and community-driven spirit that has become synonymous with meme coins.
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