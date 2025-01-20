Ціна Beany (BEANY)
Поточна ціна Beany (BEANY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEANY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beany:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 262.60 USD
- зміна ціни Beany протягом дня — +6.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beany до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beany до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Beany до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Beany до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.10%
|30 днів
|$ 0
|-23.57%
|60 днів
|$ 0
|-37.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Beany: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.78%
+6.10%
+2.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BEANY the green bean is a meme coin launched on zkSync Era. It aims to become zkSync's first organic launchpad!
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