Сьогоднішня ціна Beany (BEANY)

Поточна ціна Beany (BEANY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEANY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beany:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 262.60 USD

- зміна ціни Beany протягом дня — +6.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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