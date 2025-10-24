Інформація щодо ціни Bean Coin (BEAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00223583$ 0,00223583 $ 0,00223583 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,82% Зміна ціни (1 дн.) +4,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,01% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,01%

Актуальна ціна Bean Coin (BEAN) становить --. За останні 24 години BEAN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BEAN становить $ 0,00223583, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BEAN змінився на +1,82% за останню годину, +4,35% за 24 години та на -5,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bean Coin (BEAN)

Ринкова капіталізація $ 689,83K$ 689,83K $ 689,83K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 689,83K$ 689,83K $ 689,83K Циркуляційне постачання 898,53M 898,53M 898,53M Загальна пропозиція 898 525 811,8161958 898 525 811,8161958 898 525 811,8161958

Поточна ринкова капіталізація Bean Coin — $ 689,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEAN — 898,53M, зі загальною пропозицією 898525811.8161958. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 689,83K.