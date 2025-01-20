Ціна Bean Cash (BITB)
Поточна ціна Bean Cash (BITB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BITB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bean Cash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.15 USD
- зміна ціни Bean Cash протягом дня — -17.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bean Cash до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bean Cash до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bean Cash до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bean Cash до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-17.32%
|30 днів
|$ 0
|-57.02%
|60 днів
|$ 0
|+188.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bean Cash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
-17.32%
-44.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bean Cash has a maximum coin supply of 50 billion virtual beans, approximately 2380 times more than Bitcoin's supply. It will take 96 years before all of Bitbean's supply is fully available. It is the first cryptocurrency to implement a 20MB block size limit. Bitbean has a confirmation time of 1 minute.
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