Ціна Bean (BEAN)
Поточна ціна Bean (BEAN) сьогодні становить 0.430148 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bean:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.79K USD
- зміна ціни Bean протягом дня — +1.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bean до USD становила $ +0.00760514.
За останні 30 днів зміна ціни Bean до USD становила $ -0.0468769698.
За останні 60 днів зміна ціни Bean до USD становила $ -0.0508724425.
За останні 90 днів зміна ціни Bean до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00760514
|+1.80%
|30 днів
|$ -0.0468769698
|-10.89%
|60 днів
|$ -0.0508724425
|-11.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bean: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.98%
+1.80%
-3.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The practicality of using Decentralized Finance is limited by the lack of a decentralized, collateral-free stablecoin. Borrowing rates on USD stablecoins remain excessively high, even as supply increases rapidly. Supply cannot meet demand due to collateral requirements. Beanstalk uses credit instead of collateral to create a decentralized, liquid, blockchain-native asset, which is stable relative to the value of a non-blockchain-native asset. Beanstalk creates protocol-native financial incentives to encourage participation in peg maintenance and governance without requiring any action from everyday Bean users.
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