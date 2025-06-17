Ціна BeamSwap (GLINT)
Поточна ціна BeamSwap (GLINT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 145,68K USD. Ціна GLINT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BeamSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BeamSwap протягом дня — -0,03%
- циркуляційна пропозиція – 2,09B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BeamSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BeamSwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BeamSwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BeamSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,03%
|30 днів
|$ 0
|-39,10%
|60 днів
|$ 0
|-17,42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BeamSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,00%
-0,03%
-28,41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What Is Beamswap ($GLINT)? Beamswap is a DeFi Hub and the first Decentralized exchange (DEX) with an automated market maker (AMM), providing liquidity and peer-to-peer transactions, built on the Moonbeam network. Why Moonbeam? Most funds raised and highest number of contributions for a polkadot parachain Combines Ethereum's simplicity of use with the power of Polkadot Seamless transition form other Ethereum Virtual Machine (EVM) chains Beamswap has the first-movers advantage Compatibility with the tools people already use and are familiar with (Metamask, Remix, Hardhat, Truffle and others) Cross-chain integrations On-chain governance Low gas prices Scalability What Makes Beamswap Unique? The products and features are curated with both beginners and experienced users in mind. Beamswap' goal is to provide users with a suite of tools that cover all of their needs directly on our platform. Integrated Bridge for EVMs Yield Farming Syrup Pools DEX & AMM NFT Marketplace Charts & Portfolio Tracker Advanced trading Limit Orders Zap Launchpad Governance What is $GLINT Utilities? Beamswap is Powered by GLINT... Stake GLINT to receive a portion of the DEX Fees; Use GLINT for Governance! Participate in the important decisions; Participate in our Launchpad projects and increase your allocation with GLINT. When you stake your $GLINT in the single sided auto-compounding buyback pool you will receive Beamshare tokens as receipt, representing your share of the pool.
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