Сьогоднішня ціна BeamSwap (GLINT)

Поточна ціна BeamSwap (GLINT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 145,68K USD. Ціна GLINT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BeamSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BeamSwap протягом дня — -0,03%

- циркуляційна пропозиція – 2,09B USD

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