Ціна BEAMCAT (BCAT)
Поточна ціна BEAMCAT (BCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.34M USD. Ціна BCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BEAMCAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.16K USD
- зміна ціни BEAMCAT протягом дня — +15.69%
- циркуляційна пропозиція – 419.93T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BEAMCAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BEAMCAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BEAMCAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BEAMCAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+15.69%
|30 днів
|$ 0
|-40.85%
|60 днів
|$ 0
|+4.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BEAMCAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.53%
+15.69%
+14.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BEAMCAT is the first memecoin on the Merit Circle Beam network. We currently do not have any utility or roadmap. We are just here to support the beam ecosystem and spread awareness. Our goal is to put our community first and bring a smile to your face. We've brought beam it's highest volume ever and are the most traded coin outside of USDC and AVAX.
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