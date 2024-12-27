Сьогоднішня ціна BEAMCAT (BCAT)

Поточна ціна BEAMCAT (BCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.34M USD. Ціна BCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BEAMCAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.16K USD

- зміна ціни BEAMCAT протягом дня — +15.69%

- циркуляційна пропозиція – 419.93T USD

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