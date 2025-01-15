Сьогоднішня ціна Be For FWX (B4FWX)

Поточна ціна Be For FWX (B4FWX) сьогодні становить 0.00510177 USD з ринковою капіталізацією $ 5.11M USD. Ціна B4FWX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Be For FWX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.91K USD

- зміна ціни Be For FWX протягом дня — -2.73%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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