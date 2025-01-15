Ціна Be For FWX (B4FWX)
Поточна ціна Be For FWX (B4FWX) сьогодні становить 0.00510177 USD з ринковою капіталізацією $ 5.11M USD. Ціна B4FWX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Be For FWX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.91K USD
- зміна ціни Be For FWX протягом дня — -2.73%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Be For FWX до USD становила $ -0.000143234966402832.
За останні 30 днів зміна ціни Be For FWX до USD становила $ +0.0006735627.
За останні 60 днів зміна ціни Be For FWX до USD становила $ +0.0004617290.
За останні 90 днів зміна ціни Be For FWX до USD становила $ +0.0019020314996502916.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000143234966402832
|-2.73%
|30 днів
|$ +0.0006735627
|+13.20%
|60 днів
|$ +0.0004617290
|+9.05%
|90 днів
|$ +0.0019020314996502916
|+59.44%
Останній аналіз цін Be For FWX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.63%
-2.73%
+51.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
B4FWX is the community token native to FWX Finance,
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