Ціна bDollar (BDO)
Поточна ціна bDollar (BDO) сьогодні становить 0.00490125 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності bDollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 680.12 USD
- зміна ціни bDollar протягом дня — -1.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни bDollar до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни bDollar до USD становила $ -0.0002170876.
За останні 60 днів зміна ціни bDollar до USD становила $ +0.0002710592.
За останні 90 днів зміна ціни bDollar до USD становила $ +0.000371409030937258.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.66%
|30 днів
|$ -0.0002170876
|-4.42%
|60 днів
|$ +0.0002710592
|+5.53%
|90 днів
|$ +0.000371409030937258
|+8.20%
Останній аналіз цін bDollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
-1.66%
-0.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
bDollar is the first algorithmic stablecoin on Binance Smart Chain with an innovative solution that can adjust its supply deterministically to move the price of the token in the direction of a target price to bring programmability and interoperability to DeFi.
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