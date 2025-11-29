Що таке BDC DANA

Токеноміка BDC COIN (BDC DANA) Дізнайтеся ключову інформацію про BDC COIN (BDC DANA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Токеноміка та аналіз ціни BDC COIN (BDC DANA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BDC COIN (BDC DANA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,07K Загальна пропозиція: $ 999,78M Циркуляційна пропозиція: $ 999,78M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,07K Історичний максимум: $ 0,01070641 Історичний мінімум: $ 0,00000451 Поточна ціна: $ 0

Інформація BDC COIN (BDC DANA) Офіційний вебсайт: https://www.btcdana.com

Токеноміка BDC COIN (BDC DANA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BDC COIN (BDC DANA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BDC DANA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BDC DANA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BDC DANA, досліджуйте ціну токена BDC DANA в реальному часі!

Прогноз ціни BDC DANA Хочете знати, куди рухається BDC DANA? Наша сторінка прогнозу ціни BDC DANA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

