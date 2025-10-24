Інформація щодо ціни BDC COIN (BDC DANA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01070641$ 0,01070641 $ 0,01070641 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,49% Зміна ціни (1 дн.) +1,88% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,49%

Актуальна ціна BDC COIN (BDC DANA) становить --. За останні 24 години BDC DANA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BDC DANA становить $ 0,01070641, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BDC DANA змінився на +0,49% за останню годину, +1,88% за 24 години та на -1,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BDC COIN (BDC DANA)

Ринкова капіталізація $ 6,80K$ 6,80K $ 6,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,80K$ 6,80K $ 6,80K Циркуляційне постачання 999,78M 999,78M 999,78M Загальна пропозиція 999 779 145,088568 999 779 145,088568 999 779 145,088568

Поточна ринкова капіталізація BDC COIN — $ 6,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BDC DANA — 999,78M, зі загальною пропозицією 999779145.088568. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,80K.