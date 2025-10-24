Актуальна ціна BDC COIN сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BDC DANA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BDC DANA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BDC COIN сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BDC DANA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BDC DANA на MEXC вже зараз.

Логотип BDC COIN

Ціна BDC COIN (BDC DANA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BDC DANA до USD:

--
----
+1,80%1D
mexc
USD
Графік ціни BDC COIN (BDC DANA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:33:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни BDC COIN (BDC DANA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01070641
$ 0,01070641$ 0,01070641

$ 0
$ 0$ 0

+0,49%

+1,88%

-1,49%

-1,49%

Актуальна ціна BDC COIN (BDC DANA) становить --. За останні 24 години BDC DANA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BDC DANA становить $ 0,01070641, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BDC DANA змінився на +0,49% за останню годину, +1,88% за 24 години та на -1,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BDC COIN (BDC DANA)

$ 6,80K
$ 6,80K$ 6,80K

--
----

$ 6,80K
$ 6,80K$ 6,80K

999,78M
999,78M 999,78M

999 779 145,088568
999 779 145,088568 999 779 145,088568

Поточна ринкова капіталізація BDC COIN — $ 6,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BDC DANA — 999,78M, зі загальною пропозицією 999779145.088568. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,80K.

Історія ціни BDC COIN (BDC DANA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BDC COIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BDC COIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BDC COIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BDC COIN до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,88%
30 днів$ 0-98,11%
60 днів$ 0-99,79%
90 днів$ 0--

Що таке BDC COIN (BDC DANA)

BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.

Ресурс BDC COIN (BDC DANA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни BDC COIN (USD)

Скільки коштуватиме BDC COIN (BDC DANA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BDC COIN (BDC DANA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BDC COIN.

Перегляньте прогноз ціни BDC COIN вже зараз!

BDC DANA до місцевих валют

Токеноміка BDC COIN (BDC DANA)

Розуміння токеноміки BDC COIN (BDC DANA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BDC DANA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про BDC COIN (BDC DANA)

Скільки сьогодні коштує BDC COIN (BDC DANA)?
Актуальна ціна BDC DANA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BDC DANA до USD?
Поточна ціна BDC DANA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BDC COIN?
Ринкова капіталізація BDC DANA — $ 6,80K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BDC DANA?
Циркуляційна пропозиція BDC DANA — 999,78M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BDC DANA?
BDC DANA досяг історичної максимальної ціни у 0,01070641 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BDC DANA?
Історична мінімальна ціна BDC DANA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BDC DANA?
Актуальний обсяг торгівлі BDC DANA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BDC DANA цього року?
BDC DANA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BDC DANA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:33:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для BDC COIN (BDC DANA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

