Сьогоднішня ціна BCREPE (BCRE)

Поточна ціна BCREPE (BCRE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 477.38K USD. Ціна BCRE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BCREPE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.14K USD

- зміна ціни BCREPE протягом дня — -6.32%

- циркуляційна пропозиція – 500.00M USD

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