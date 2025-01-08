Сьогоднішня ціна BCPAY FinTech (BCPAY)

Поточна ціна BCPAY FinTech (BCPAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.43K USD. Ціна BCPAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BCPAY FinTech:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.39 USD

- зміна ціни BCPAY FinTech протягом дня — -7.23%

- циркуляційна пропозиція – 57.00M USD

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