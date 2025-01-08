Ціна BCPAY FinTech (BCPAY)
Поточна ціна BCPAY FinTech (BCPAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.43K USD. Ціна BCPAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BCPAY FinTech:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.39 USD
- зміна ціни BCPAY FinTech протягом дня — -7.23%
- циркуляційна пропозиція – 57.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BCPAY FinTech до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BCPAY FinTech до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BCPAY FinTech до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BCPAY FinTech до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.23%
|30 днів
|$ 0
|-22.76%
|60 днів
|$ 0
|-23.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BCPAY FinTech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
-7.23%
+1.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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