Інформація щодо ціни BCGame Coin (BC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00934186 $ 0,00934186 $ 0,00934186 Мін. за 24 год $ 0,00961781 $ 0,00961781 $ 0,00961781 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00934186$ 0,00934186 $ 0,00934186 Макс. за 24 год $ 0,00961781$ 0,00961781 $ 0,00961781 Рекордний максимум $ 0,01100698$ 0,01100698 $ 0,01100698 Найнижча ціна $ 0,00291432$ 0,00291432 $ 0,00291432 Зміна ціни (за 1 год) +1,13% Зміна ціни (1 дн.) +1,98% Зміна ціни (за 7 дн.) +46,97% Зміна ціни (за 7 дн.) +46,97%

Актуальна ціна BCGame Coin (BC) становить $0,00955073. За останні 24 години BC торгувався між мінімумом у $ 0,00934186 і максимумом у $ 0,00961781, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BC становить $ 0,01100698, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00291432.

Що стосується короткострокових результатів, то BC змінився на +1,13% за останню годину, +1,98% за 24 години та на +46,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BCGame Coin (BC)

Ринкова капіталізація $ 95,29M$ 95,29M $ 95,29M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 95,29M$ 95,29M $ 95,29M Циркуляційне постачання 9,99B 9,99B 9,99B Загальна пропозиція 9 989 728 256,923063 9 989 728 256,923063 9 989 728 256,923063

Поточна ринкова капіталізація BCGame Coin — $ 95,29M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BC — 9,99B, зі загальною пропозицією 9989728256.923063. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 95,29M.