Актуальна ціна BCGame Coin сьогодні становить 0,00955073 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BC на MEXC вже зараз.

Ціна BCGame Coin (BC)

Актуальна ціна 1 BC до USD:

$0,0095317
+1,80%1D
+1,80%1D
Графік ціни BCGame Coin (BC) в реальному часі
Інформація щодо ціни BCGame Coin (BC) (USD)

$ 0,00934186
Мін. за 24 год
$ 0,00961781
Макс. за 24 год
$ 0,00934186
$ 0,00934186$ 0,00934186

$ 0,00961781
$ 0,00961781$ 0,00961781

$ 0,01100698
$ 0,01100698$ 0,01100698

$ 0,00291432
$ 0,00291432$ 0,00291432

+1,13%

+1,98%

+46,97%

+46,97%

Актуальна ціна BCGame Coin (BC) становить $0,00955073. За останні 24 години BC торгувався між мінімумом у $ 0,00934186 і максимумом у $ 0,00961781, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BC становить $ 0,01100698, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00291432.

Що стосується короткострокових результатів, то BC змінився на +1,13% за останню годину, +1,98% за 24 години та на +46,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BCGame Coin (BC)

$ 95,29M
$ 95,29M$ 95,29M

--
----

$ 95,29M
$ 95,29M$ 95,29M

9,99B
9,99B 9,99B

9 989 728 256,923063
9 989 728 256,923063 9 989 728 256,923063

Поточна ринкова капіталізація BCGame Coin — $ 95,29M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BC — 9,99B, зі загальною пропозицією 9989728256.923063. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 95,29M.

Історія ціни BCGame Coin (BC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BCGame Coin до USD становила $ +0,00018568.
За останні 30 днів зміна ціни BCGame Coin до USD становила $ +0,0039702661.
За останні 60 днів зміна ціни BCGame Coin до USD становила $ +0,0006252347.
За останні 90 днів зміна ціни BCGame Coin до USD становила $ +0,001429013067683386.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00018568+1,98%
30 днів$ +0,0039702661+41,57%
60 днів$ +0,0006252347+6,55%
90 днів$ +0,001429013067683386+17,59%

Що таке BCGame Coin (BC)

$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility.

To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс BCGame Coin (BC)

Прогноз ціни BCGame Coin (USD)

Скільки коштуватиме BCGame Coin (BC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BCGame Coin (BC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BCGame Coin.

BC до місцевих валют

Токеноміка BCGame Coin (BC)

Розуміння токеноміки BCGame Coin (BC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про BCGame Coin (BC)

Скільки сьогодні коштує BCGame Coin (BC)?
Актуальна ціна BC у USD становить 0,00955073 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BC до USD?
Поточна ціна BC до USD — $ 0,00955073. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BCGame Coin?
Ринкова капіталізація BC — $ 95,29M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BC?
Циркуляційна пропозиція BC — 9,99B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BC?
BC досяг історичної максимальної ціни у 0,01100698 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BC?
Історична мінімальна ціна BC становила 0,00291432 USD.
Який обсяг торгівлі BC?
Актуальний обсяг торгівлі BC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BC цього року?
BC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BC для поглибленого аналізу.
