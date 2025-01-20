Ціна BBQCOIN (BBQ)
Поточна ціна BBQCOIN (BBQ) сьогодні становить 0.03115041 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BBQCOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 232.57K USD
- зміна ціни BBQCOIN протягом дня — -0.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BBQCOIN до USD становила $ -0.00012734648038471.
За останні 30 днів зміна ціни BBQCOIN до USD становила $ +0.0006126974.
За останні 60 днів зміна ціни BBQCOIN до USD становила $ -0.0043967651.
За останні 90 днів зміна ціни BBQCOIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00012734648038471
|-0.40%
|30 днів
|$ +0.0006126974
|+1.97%
|60 днів
|$ -0.0043967651
|-14.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BBQCOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-0.40%
-7.75%
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|1 BBQ до USD
$0.03115041
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RM0.140176845
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₺1.1083315878
|1 BBQ до JPY
¥4.8603984723
|1 BBQ до RUB
₽3.1926055209
|1 BBQ до INR
₹2.6941989609
|1 BBQ до IDR
Rp510.6623773104
|1 BBQ до PHP
₱1.8216759768
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￡E.1.5646850943
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C$0.0448565904
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