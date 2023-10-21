Токеноміка BBAChain (BBA) Дізнайтеся ключову інформацію про BBAChain (BBA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BBAChain (BBA) BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain. Офіційний вебсайт: https://bbachain.com Whitepaper: https://bbachain.com/docs/bba-whitepaper.pdf Купити BBA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BBAChain (BBA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BBAChain (BBA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 24,23M $ 24,23M $ 24,23M Загальна пропозиція: $ 296,00M $ 296,00M $ 296,00M Циркуляційна пропозиція: $ 158,85M $ 158,85M $ 158,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 45,14M $ 45,14M $ 45,14M Історичний максимум: $ 2,11 $ 2,11 $ 2,11 Історичний мінімум: $ 0,03676833 $ 0,03676833 $ 0,03676833 Поточна ціна: $ 0,152704 $ 0,152704 $ 0,152704 Дізнайтеся більше про ціну BBAChain (BBA)

Токеноміка BBAChain (BBA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BBAChain (BBA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BBA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BBA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BBA, досліджуйте ціну токена BBA в реальному часі!

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