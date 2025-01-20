Ціна BBAChain (BBA)
Поточна ціна BBAChain (BBA) сьогодні становить 1.071 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BBAChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 343.60K USD
- зміна ціни BBAChain протягом дня — -5.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BBAChain до USD становила $ -0.068375689010668.
За останні 30 днів зміна ціни BBAChain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BBAChain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BBAChain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.068375689010668
|-5.99%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BBAChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.83%
-5.99%
+0.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain.
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