Сьогоднішня ціна BBAChain (BBA)

Поточна ціна BBAChain (BBA) сьогодні становить 1.071 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BBAChain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 343.60K USD

- зміна ціни BBAChain протягом дня — -5.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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