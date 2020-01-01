Токеноміка Bazed Games (BAZED) Дізнайтеся ключову інформацію про Bazed Games (BAZED), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bazed Games (BAZED) Bazed is a distinguished online casino and player-versus-player (PvP) platform empowered by web3 technology. By delivering an enthralling and in-depth experience for global players, we emphasize community engagement. The ongoing development of our services is significantly influenced by the insights and requirements of our user base. Games DAO, a distinguished Gambling Platform utilizing the innovative technology of the Ethereum blockchain. We take pride in offering an extensive range of gaming adventures, comprising five proprietary games, engineered by our dedicated team. These exclusive Bazed Originals, namely Coin Flip, Jackpot, Dream Towers, and Crash, are fashioned to provide unparalleled excitement. Furthermore, our gaming offerings have been enriched by the addition of assorted slots and table games from premier suppliers. All Bazed Original games undergo stringent examination to maintain the utmost standards of safety, integrity, and fairness. Bazed’s commitment to prioritizing player experience sets it apart. We offer a trustworthy and lawful platform that provides secure and fair gaming. Utilizing the ETH blockchain’s capabilities, we provide novel features such as wagering with non-fungible tokens (NFTs) and handling various cryptocurrencies for deposits and withdrawals. Our fusion of traditional casino gaming with pioneering technology fosters a community-centric experience, making us a one-of-a-kind gaming destination. Офіційний вебсайт: https://bazed.games/ Whitepaper: https://docs.bazed.games/ Купити BAZED зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bazed Games (BAZED) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bazed Games (BAZED), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,22M $ 4,22M $ 4,22M Загальна пропозиція: $ 76,47M $ 76,47M $ 76,47M Циркуляційна пропозиція: $ 76,47M $ 76,47M $ 76,47M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,22M $ 4,22M $ 4,22M Історичний максимум: $ 0,516385 $ 0,516385 $ 0,516385 Історичний мінімум: $ 0,0050751 $ 0,0050751 $ 0,0050751 Поточна ціна: $ 0,055222 $ 0,055222 $ 0,055222 Дізнайтеся більше про ціну Bazed Games (BAZED)

Токеноміка Bazed Games (BAZED): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bazed Games (BAZED) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BAZED, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BAZED, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BAZED, досліджуйте ціну токена BAZED в реальному часі!

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