Сьогоднішня ціна Bazed Games (BAZED)

Поточна ціна Bazed Games (BAZED) сьогодні становить 0.04748847 USD з ринковою капіталізацією $ 3.60M USD. Ціна BAZED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bazed Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.25K USD

- зміна ціни Bazed Games протягом дня — -2.80%

- циркуляційна пропозиція – 76.47M USD

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