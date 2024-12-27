Ціна Bazed Games (BAZED)
Поточна ціна Bazed Games (BAZED) сьогодні становить 0.04748847 USD з ринковою капіталізацією $ 3.60M USD. Ціна BAZED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bazed Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.25K USD
- зміна ціни Bazed Games протягом дня — -2.80%
- циркуляційна пропозиція – 76.47M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bazed Games до USD становила $ -0.00137096033818925.
За останні 30 днів зміна ціни Bazed Games до USD становила $ +0.0034099808.
За останні 60 днів зміна ціни Bazed Games до USD становила $ +0.0208182329.
За останні 90 днів зміна ціни Bazed Games до USD становила $ -0.02041454272688208.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00137096033818925
|-2.80%
|30 днів
|$ +0.0034099808
|+7.18%
|60 днів
|$ +0.0208182329
|+43.84%
|90 днів
|$ -0.02041454272688208
|-30.06%
Останній аналіз цін Bazed Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.39%
-2.80%
+17.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bazed is a distinguished online casino and player-versus-player (PvP) platform empowered by web3 technology. By delivering an enthralling and in-depth experience for global players, we emphasize community engagement. The ongoing development of our services is significantly influenced by the insights and requirements of our user base. Games DAO, a distinguished Gambling Platform utilizing the innovative technology of the Ethereum blockchain. We take pride in offering an extensive range of gaming adventures, comprising five proprietary games, engineered by our dedicated team. These exclusive Bazed Originals, namely Coin Flip, Jackpot, Dream Towers, and Crash, are fashioned to provide unparalleled excitement. Furthermore, our gaming offerings have been enriched by the addition of assorted slots and table games from premier suppliers. All Bazed Original games undergo stringent examination to maintain the utmost standards of safety, integrity, and fairness. Bazed’s commitment to prioritizing player experience sets it apart. We offer a trustworthy and lawful platform that provides secure and fair gaming. Utilizing the ETH blockchain’s capabilities, we provide novel features such as wagering with non-fungible tokens (NFTs) and handling various cryptocurrencies for deposits and withdrawals. Our fusion of traditional casino gaming with pioneering technology fosters a community-centric experience, making us a one-of-a-kind gaming destination.
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