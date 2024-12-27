Ціна Bazaars (BZR)
Поточна ціна Bazaars (BZR) сьогодні становить 21.13 USD з ринковою капіталізацією $ 242.92M USD. Ціна BZR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bazaars:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 971.56K USD
- зміна ціни Bazaars протягом дня — +1.02%
- циркуляційна пропозиція – 11.47M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bazaars до USD становила $ +0.213427.
За останні 30 днів зміна ціни Bazaars до USD становила $ +46.9107214520.
За останні 60 днів зміна ціни Bazaars до USD становила $ +52.9185488490.
За останні 90 днів зміна ціни Bazaars до USD становила $ +13.863910313299209.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.213427
|+1.02%
|30 днів
|$ +46.9107214520
|+222.01%
|60 днів
|$ +52.9185488490
|+250.44%
|90 днів
|$ +13.863910313299209
|+190.80%
Останній аналіз цін Bazaars: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.11%
+1.02%
+3.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy. With a focus on user empowerment, accessibility, and trust, Bazaars is shaping a future where financial freedom and inclusivity will transform how the world connects and conducts business. The Bazaars.app marketplace is live with decentralized payments and the BZR token.
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