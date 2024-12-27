Сьогоднішня ціна Bazaars (BZR)

Поточна ціна Bazaars (BZR) сьогодні становить 21.13 USD з ринковою капіталізацією $ 242.92M USD. Ціна BZR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bazaars:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 971.56K USD

- зміна ціни Bazaars протягом дня — +1.02%

- циркуляційна пропозиція – 11.47M USD

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