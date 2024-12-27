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Ціна Bazaars (BZR)

USD

Графік ціни Bazaars (BZR) в реальному часі

$21.13
$21.13$21.13
+1.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Bazaars (BZR)

Поточна ціна Bazaars (BZR) сьогодні становить 21.13 USD з ринковою капіталізацією $ 242.92M USD. Ціна BZR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bazaars:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 971.56K USD
- зміна ціни Bazaars протягом дня — +1.02%
- циркуляційна пропозиція – 11.47M USD

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Цінові показники Bazaars (BZR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bazaars до USD становила $ +0.213427.
За останні 30 днів зміна ціни Bazaars до USD становила $ +46.9107214520.
За останні 60 днів зміна ціни Bazaars до USD становила $ +52.9185488490.
За останні 90 днів зміна ціни Bazaars до USD становила $ +13.863910313299209.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.213427+1.02%
30 днів$ +46.9107214520+222.01%
60 днів$ +52.9185488490+250.44%
90 днів$ +13.863910313299209+190.80%

Аналіз цін Bazaars (BZR)

Останній аналіз цін Bazaars: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 20.5
$ 20.5$ 20.5

$ 21.03
$ 21.03$ 21.03

$ 25.93
$ 25.93$ 25.93

+2.11%

+1.02%

+3.65%

Ринкова інформація Bazaars (BZR)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 242.92M
$ 242.92M$ 242.92M

$ 971.56K
$ 971.56K$ 971.56K

11.47M
11.47M 11.47M

Що таке Bazaars ( BZR)

Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy. With a focus on user empowerment, accessibility, and trust, Bazaars is shaping a future where financial freedom and inclusivity will transform how the world connects and conducts business. The Bazaars.app marketplace is live with decentralized payments and the BZR token.

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

BZR до місцевих валют

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1 BZR до PHP
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1 BZR до BRL
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