Сьогоднішня ціна Bawls onu ($BAWLS)

Поточна ціна Bawls onu ($BAWLS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BAWLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bawls onu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.71 USD

- зміна ціни Bawls onu протягом дня — -12.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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