Ціна BattleFly (GFLY)
Поточна ціна BattleFly (GFLY) сьогодні становить 0.01576864 USD з ринковою капіталізацією $ 75.26K USD. Ціна GFLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BattleFly:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.18 USD
- зміна ціни BattleFly протягом дня — -8.21%
- циркуляційна пропозиція – 4.78M USD
Отримуйте оновлення цін GFLY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GFLY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BattleFly до USD становила $ -0.00141133232966828.
За останні 30 днів зміна ціни BattleFly до USD становила $ -0.0109405347.
За останні 60 днів зміна ціни BattleFly до USD становила $ -0.0122709963.
За останні 90 днів зміна ціни BattleFly до USD становила $ -0.06234388572283486.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00141133232966828
|-8.21%
|30 днів
|$ -0.0109405347
|-69.38%
|60 днів
|$ -0.0122709963
|-77.81%
|90 днів
|$ -0.06234388572283486
|-79.81%
Останній аналіз цін BattleFly: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-8.21%
+18.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GFLY до AUD
A$0.025229824
|1 GFLY до GBP
￡0.012614912
|1 GFLY до EUR
€0.0151378944
|1 GFLY до USD
$0.01576864
|1 GFLY до MYR
RM0.0706435072
|1 GFLY до TRY
₺0.5572637376
|1 GFLY до JPY
¥2.492233552
|1 GFLY до RUB
₽1.69118664
|1 GFLY до INR
₹1.3527916256
|1 GFLY до IDR
Rp254.3328676192
|1 GFLY до PHP
₱0.91852328
|1 GFLY до EGP
￡E.0.798681616
|1 GFLY до BRL
R$0.096188704
|1 GFLY до CAD
C$0.0225491552
|1 GFLY до BDT
৳1.920620352
|1 GFLY до NGN
₦24.3718522976
|1 GFLY до UAH
₴0.6671711584
|1 GFLY до VES
Bs0.83573792
|1 GFLY до PKR
Rs4.3934584768
|1 GFLY до KZT
₸8.3387722048
|1 GFLY до THB
฿0.544806512
|1 GFLY до TWD
NT$0.5159499008
|1 GFLY до CHF
Fr0.014191776
|1 GFLY до HKD
HK$0.1225223328
|1 GFLY до MAD
.د.م0.1578440864