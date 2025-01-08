Сьогоднішня ціна BattleFly (GFLY)

Поточна ціна BattleFly (GFLY) сьогодні становить 0.01576864 USD з ринковою капіталізацією $ 75.26K USD. Ціна GFLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BattleFly:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.18 USD

- зміна ціни BattleFly протягом дня — -8.21%

- циркуляційна пропозиція – 4.78M USD

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