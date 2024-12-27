Сьогоднішня ціна Battle World (BWO)

Поточна ціна Battle World (BWO) сьогодні становить 0.00418009 USD з ринковою капіталізацією $ 3.07M USD. Ціна BWO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Battle World:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.59K USD

- зміна ціни Battle World протягом дня — +13.32%

- циркуляційна пропозиція – 740.78M USD

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