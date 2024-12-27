Ціна Battle World (BWO)
Поточна ціна Battle World (BWO) сьогодні становить 0.00418009 USD з ринковою капіталізацією $ 3.07M USD. Ціна BWO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Battle World:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.59K USD
- зміна ціни Battle World протягом дня — +13.32%
- циркуляційна пропозиція – 740.78M USD
Отримуйте оновлення цін BWO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BWO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Battle World до USD становила $ +0.00049126.
За останні 30 днів зміна ціни Battle World до USD становила $ +0.0018861122.
За останні 60 днів зміна ціни Battle World до USD становила $ +0.0053862420.
За останні 90 днів зміна ціни Battle World до USD становила $ +0.002519742591174678.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00049126
|+13.32%
|30 днів
|$ +0.0018861122
|+45.12%
|60 днів
|$ +0.0053862420
|+128.85%
|90 днів
|$ +0.002519742591174678
|+151.76%
Останній аналіз цін Battle World: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.61%
+13.32%
+34.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Battle World is a Gamefi battle royale Metaverse project built on Polygon network. A globally appealing mid-core game for the masses. Play - Loot - Kill - Earn The players are dropped into maps modeled after famous global locations and towns, where they have to loot and fight against others to be the last one standing. Battle World has a very dynamic core gameplay loop, where the player lands on the same map, searches for guns and fight others, and moves to the safe zone but their experiences are different every single time. The game provides endless replay value because each match is different from the last. The game also strengthens its core gameplay loop with easy-to-pick-up shooting mechanics, with a variety of weapons, the thrill of surviving till the last combined with lovable and relatable characters. Certik Audit Report: https://battleworld.game/pdf/certikaudit.pdf Youtube link: https://youtu.be/R-f8aUqpkus
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BWO до AUD
A$0.006688144
|1 BWO до GBP
￡0.0033022711
|1 BWO до EUR
€0.0040128864
|1 BWO до USD
$0.00418009
|1 BWO до MYR
RM0.0186850023
|1 BWO до TRY
₺0.1473063716
|1 BWO до JPY
¥0.6597018038
|1 BWO до RUB
₽0.4325975141
|1 BWO до INR
₹0.3576903013
|1 BWO до IDR
Rp68.5260546096
|1 BWO до PHP
₱0.2426542245
|1 BWO до EGP
￡E.0.2125993774
|1 BWO до BRL
R$0.0257911553
|1 BWO до CAD
C$0.0059775287
|1 BWO до BDT
৳0.498684737
|1 BWO до NGN
₦6.4706957182
|1 BWO до UAH
₴0.1749785674
|1 BWO до VES
Bs0.21318459
|1 BWO до PKR
Rs1.1617724137
|1 BWO до KZT
₸2.1624859597
|1 BWO до THB
฿0.1424992681
|1 BWO до TWD
NT$0.1372323547
|1 BWO до CHF
Fr0.003762081
|1 BWO до HKD
HK$0.0324374984
|1 BWO до MAD
.د.م0.0420517054