Токеноміка Battle Saga (BTL) Дізнайтеся ключову інформацію про Battle Saga (BTL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Battle Saga (BTL) Battle Saga is a Clash of Clan inspired decentralized Earn-Without-Playing(EWP) strategic metaverse game implementing innovative DAO system for the best user experience and adaptability The gaming aspects include virtual real estate along with a battle system where players can earn profit by attacking or defending. Players can upgrade buildings increase their value on the marketplace and can also earn also without playing with the defense victory aspect of the game‼️‼️ Battle Saga functions on it the native $BTL token which is exchanged for the in game token $GOLD which can then be used to train troops, upgrade buildings, breed heroes and many more! The marketplace allows for to sell their heroes after breeding or buy new heroes for themselves Офіційний вебсайт: https://www.battlesaga.io/ Купити BTL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Battle Saga (BTL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Battle Saga (BTL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,08K $ 8,08K $ 8,08K Загальна пропозиція: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Циркуляційна пропозиція: $ 39,28M $ 39,28M $ 39,28M FDV (повністю розведена вартість): $ 61,69K $ 61,69K $ 61,69K Історичний максимум: $ 0,180886 $ 0,180886 $ 0,180886 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00020564 $ 0,00020564 $ 0,00020564 Дізнайтеся більше про ціну Battle Saga (BTL)

Токеноміка Battle Saga (BTL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Battle Saga (BTL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BTL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BTL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BTL, досліджуйте ціну токена BTL в реальному часі!

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