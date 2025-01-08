Сьогоднішня ціна Battle Saga (BTL)

Поточна ціна Battle Saga (BTL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.38K USD. Ціна BTL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Battle Saga:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.55 USD

- зміна ціни Battle Saga протягом дня — -0.13%

- циркуляційна пропозиція – 39.28M USD

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