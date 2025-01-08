Ціна Battle Saga (BTL)
Поточна ціна Battle Saga (BTL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.38K USD. Ціна BTL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Battle Saga:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.55 USD
- зміна ціни Battle Saga протягом дня — -0.13%
- циркуляційна пропозиція – 39.28M USD
Отримуйте оновлення цін BTL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BTL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Battle Saga до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Battle Saga до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Battle Saga до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Battle Saga до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.13%
|30 днів
|$ 0
|-6.96%
|60 днів
|$ 0
|-12.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Battle Saga: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.13%
-1.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Battle Saga is a Clash of Clan inspired decentralized Earn-Without-Playing(EWP) strategic metaverse game implementing innovative DAO system for the best user experience and adaptability The gaming aspects include virtual real estate along with a battle system where players can earn profit by attacking or defending. Players can upgrade buildings increase their value on the marketplace and can also earn also without playing with the defense victory aspect of the game‼️‼️ Battle Saga functions on it the native $BTL token which is exchanged for the in game token $GOLD which can then be used to train troops, upgrade buildings, breed heroes and many more! The marketplace allows for to sell their heroes after breeding or buy new heroes for themselves
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BTL до AUD
A$--
|1 BTL до GBP
￡--
|1 BTL до EUR
€--
|1 BTL до USD
$--
|1 BTL до MYR
RM--
|1 BTL до TRY
₺--
|1 BTL до JPY
¥--
|1 BTL до RUB
₽--
|1 BTL до INR
₹--
|1 BTL до IDR
Rp--
|1 BTL до PHP
₱--
|1 BTL до EGP
￡E.--
|1 BTL до BRL
R$--
|1 BTL до CAD
C$--
|1 BTL до BDT
৳--
|1 BTL до NGN
₦--
|1 BTL до UAH
₴--
|1 BTL до VES
Bs--
|1 BTL до PKR
Rs--
|1 BTL до KZT
₸--
|1 BTL до THB
฿--
|1 BTL до TWD
NT$--
|1 BTL до CHF
Fr--
|1 BTL до HKD
HK$--
|1 BTL до MAD
.د.م--