Сьогоднішня ціна Battle Infinity (IBAT)

Поточна ціна Battle Infinity (IBAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 79.06K USD. Ціна IBAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Battle Infinity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03K USD

- зміна ціни Battle Infinity протягом дня — +1.04%

- циркуляційна пропозиція – 3.91B USD

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