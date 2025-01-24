Ціна Battle Infinity (IBAT)
Поточна ціна Battle Infinity (IBAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 79.06K USD. Ціна IBAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Battle Infinity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03K USD
- зміна ціни Battle Infinity протягом дня — +1.04%
- циркуляційна пропозиція – 3.91B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Battle Infinity до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Battle Infinity до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Battle Infinity до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Battle Infinity до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.04%
|30 днів
|$ 0
|-53.54%
|60 днів
|$ 0
|-77.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Battle Infinity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.04%
-43.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Battle Infinity is a gaming platform made up of multiple P2E (Play-to-earn) battle games. All games are integrated within a Metaverse world called the IBAT Battle Arena. In Battle Infinity world, gamers do not only play and battle but can also enjoy and experience the immersive Metaverse world. Here they can interact with each other, perform, watch and explore the Battle Arena virtual world
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