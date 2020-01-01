Токеноміка Battle Buddy Token (BBTKN) Дізнайтеся ключову інформацію про Battle Buddy Token (BBTKN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Battle Buddy Token (BBTKN) Battle Buddy Token (BBTKN) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain designed to support veterans and first responders through a transparent, community-driven donation system. It uses a structured tokenomics model with a total supply of 1 billion tokens, dedicating 15% directly to veteran and first responder groups. The project leverages Solana’s high throughput and low fees for secure, cost-effective transactions and decentralized governance, with periodic community votes on fund allocation. BBTKN is structured for long-term sustainability, with plans to transition to a nonprofit organization by 2027 to ensure regulated management is carried out past 2039 and possibly farther. Офіційний вебсайт: https://BattleBuddyToken.net Whitepaper: https://www.battlebuddytoken.net/about-us-whitepaper/ Купити BBTKN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Battle Buddy Token (BBTKN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Battle Buddy Token (BBTKN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,50K $ 1,50K $ 1,50K Загальна пропозиція: $ 998,90M $ 998,90M $ 998,90M Циркуляційна пропозиція: $ 794,92M $ 794,92M $ 794,92M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,88K $ 1,88K $ 1,88K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Battle Buddy Token (BBTKN)

Токеноміка Battle Buddy Token (BBTKN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Battle Buddy Token (BBTKN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BBTKN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BBTKN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BBTKN, досліджуйте ціну токена BBTKN в реальному часі!

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